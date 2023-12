Familie-virksomhed vil kun have strøm fra atomkraft

Det eneste, som ikke er dansk, er strømmen, som leveres fra udenlandske atomkraftværker.

- Der er tale om en af de reneste energikilder overhovedet. Og så er det en stabil energikilde, som ikke er afhængig af om solen skinner eller det blæser, siger Kaare Navntoft Jørgensen.



Direktøren lægger heller ikke skjul på, at der også er en stille form for protest i valget.

- Jeg synes, at danske politikere bør sætte sig ind i de muligheder, der ligger i den moderne atomkraft og de små modulære værker, som er under udvikling i andre lande. Men når vi ikke ikke må få leveret klimavenlig strøm fra atomkraft, som kunne være produceret i Danmark, må vi jo købe vores el i udlandet, siger direktøren.

A-kraft vinder frem

Dansk Industri Fyn (DI Fyn) har ikke overblik over, hvor populær atomkraft er som energikilde på Fyn , men formanden Poul Strandmark er ikke i tvivl om, at interessen er tilstede.

- Vi kan i hvert fald se, at stadig flere virksomheder vælger grøn energi. Det kan være sol og vind og atomkraft.



- Vi har dog ikke overblik over, hvordan fordelingen er mellem de forskellige energikilder. Men efter, at EU og FN har stemplet A-kraft som en grøn energikilde, er der kommet større interesse for kerne-energi blandt danske virksomheder.

- Vi må bare konstatere, at atomkraft på den lange bane er et godt supplement til klimaneutralitet og en sikker elforsyning, siger Poul Strandmark, som opfordrer danske politikere til at opgive deres modstand mod atomkraft.

Opfordringen kommer efter, at næstformanden for klima- og miljøudvalget i Odense Mark Grossmann (V) for et par uger siden foreslog, at kommunen indleder en undersøgelse af fordele og ulemper ved atomkraft på fynsk jord.

- Jeg synes, at vi har en pligt til at undersøge sagen, så vi kan træffe beslutning på et oplyst grundlag, hvis A-kraft på et senere tidspunkt kommer til at indgå i Danmarks grønne omstilling, siger Mark Grossmann, som understeger, at han på tirsdagens møde ikke ønsker en diskussion om ja eller nej til atomkraft.