Fedme øger risiko for brystkræft - SDU-forsker undersøger hvorfor

Fedme øger risikoen for, at kvinder bliver ramt af brystkræft, og kan gøre kræftcellerne mere aggressive.

Derfor er netop sammenhængen mellem overvægt og brystkræft omdrejningspunktet for et nyt forskningsprojekt på SDU.

- Flere store studier har vist, at overvægtige mennesker har større risiko for to ting, når det gælder brystkræft: For det første er der større risiko for at få kræft. For det andet er der større risiko for, at kræften spreder sig, siger molekylærbiolog og ph.d. Rasmus Siersbæk, der leder forskningsprojektet.

Det er nemlig ikke den primære tumor, men spredningen af kræftceller til andre dele af kroppen, der er den hyppigste dødsårsag blandt brystkræftpatienter.

Hyppigste dødsårsag

Ifølge Rasmus Siersbæk, der har forsket i brystkræft i mere end fem år, er det derfor afgørende at undersøge, hvordan overvægt påvirker kræftcellernes spredning.

- Det handler ikke om at give overvægtige skyldfølelse, men om at vi alle skal have reel viden om de faktorer, der kan have stor indflydelse på vores helbred, siger han.

Det endelige mål med forskningsprojektet er at finde en behandling, der både hæmmer væksten af kræftknuden og samtidig forhindrer spredning til resten af kroppen.

- De normale celler i kroppen ”snakker” med kræftcellerne ved hjælp af små signalmolekyler. Hvis man er overvægtig, så ændrer for eksempel fedtcellerne og immuncellerne sig, så de signaler, de sender, øger kræftcellernes evne til at sprede sig til andre dele af kroppen, siger Rasmus Siersbæk og fortsætter:

- De signaler er vi interesserede i at afkode, så det bliver muligt at stoppe dem og dermed hæmme spredningen af kræftcellerne.