Fejl i sagsbehandlingen Kommuner drukner og mangler faglighed

Lone Kørnøv, der er leder af Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet peger også på manglende kompetencer i kommunerne.

- Vi ser desværre virkelig dårlig praksis hos en del kommuner. Generelt mangler myndighederne, både statsligt og kommunalt, faglig opgradering. Og ikke mindst kapacitet. De er trykket i bund på det her område, siger hun.

Carsten Munk-Hansen, der er professor ved det Juridiske Institut på Aalborg Universitet peger på, at Danmark som land, har et problem.

- Vi har en meget omfattende regulering, og det er meget svært for kommuner at varetage alle regler, og det er ikke bare inden for det tekniske og byggeri. Det er meget kompliceret at forvalte det her.

Biogas for fremtiden

Kerteminde Biogas fik således tilladelse til at udvide sit anlæg, men det skete uden en forudgående VVM-undersøgelse, der ellers skal kortlægge, hvilke miljømæssige konsekvenser et anlæg med gylleforarbejdning kan have. En afgørelse som eksperter overfor TV 2 Fyn finder mærkværdigt.



Anlægget ligger placeret i et særligt udsat område ved Kertinge Nor, hvor både drikkevandsinteresser, strandbeskyttelseslinje og kystnærhedszone er i spil. Alle faktorer, der burde få alarmklokkerne til at bimle, når det kommer til pligten om at lave en miljøundersøgelse, altså VVM.

Den blev der ikke noget af, på trods af at kommunen selv i første omgang pegede på en VVM-pligt, ligesom et eksternt rådgivningsfirma pegede i samme retning. Sagen endte med at blive behandlet administrativt og undgik dermed en høringsperiode i lokalsamfundet, ligesom den ikke blev behandlet politisk.