Festivaler efter nye anbefalinger: Ikke realistisk at gennemføre

Udmeldingen kommer efter en ekspertgruppe har afleveret sine anbefalinger for festivaler til.

- Vi har forsøgt at bevare optimismen, for det allerbedste for alle ville være, hvis der kunne holdes festivaler til sommer. Og vi havde alle troet og håbet, at vi ville få svar, da regeringen offentliggjorde planen for genåbning af Danmark den 22. marts. I stedet fik vi en ekspertgruppe, som nu har brugt kostbar tid på at finde frem til anbefalinger for genåbningen af store arrangementer, skriver festivalerne.

Fra Tinderbox' side lyder det, at man ikke føler, det er forsvarligt, at tage de penge, man gør for en billet og så levere et produkt, der er mindre værd.

- Så vi har simpelthen valgt at sige, at man afvikler på niveau, og hvis man ikke kan det, så er man nødt til at skyde til næste år, siger Brian Nielsen, som er festivalsdirektør for Tinderbox, til TV 2 Fyn.

Han er glad for coronapasset, men gentager, at man kom for sent i gang med ekspertgruppens arbejde.

- Vi er endt med en såkaldt hurtigtarbejdende ekspertgruppe meget sent i forløbet, men vi er langt over vores deadline.

Ekspertgruppen er kommet med anbefalinger til, hvordan en række kulturarrangementer kan afholdes hen over sommeren.

Her er anbefalingerne til afholdelse af festival blandt andet delt op i to faser, der gradvist vil lukke flere mennesker ind til festivaler.