Filminstruktør trækker på fynsk ekspertviden i ny storfilm om Anden Verdenskrig

- Der skal ikke mange fejltrin til, før illusionen brister.

Sådan begrunder den prisbelønnede filmklipper, manuskriptforfatter og instruktør Anders Refn sit valg af den fynske militærhistoriker Claus Skaarenborg som konsulent på filmen ’Opgøret’, som udspiller sig under Anden Verdenskrig og er opfølgeren til den roste 'De forbandede år'.

- Når man skal bygge en troværdig historie op, skal der være total autenticitet i den mindste detalje. Et enkelt stilbrud kan være katastrofalt, siger Anders Refn.

Begge film udspiller sig under den nazistiske besættelsestid i Danmark og giver igennem den portrætterede familie et indblik i den omdiskuterede samarbejdspolitik under krigen og de valg og ikke mindst konsekvenserne heraf, som krigen tvang danskerne til at træffe.

Allerede under optagelserne til den første af de to film kom fynske Claus Skaarenborg med på holdet som militærhistorisk konsulent. Det er hans opgave at sikre, at alle våben og uniformer er korrekte ned til de mindste detaljer på de rigtige tidspunkter i forhold til historien.

- Det vigtige for mig er at være med til at gøre det så korrekt som muligt. For det er jo en historisk film, så vi skal lave det korrekt, siger Claus Skaarenborg.

En scene fra 'De forbandede år', hvor Claus Skaarenborg også blev brugt som konsulent. Foto: Christian Geisnæs

Han er aktiv samler af militærhistoriske effekter og har stor viden om især uniformshistorie. En viden der også har gjort ham til militærhistorisk konsulent på blandt andet filmen ’9. april’ og altså ’De forbandede år’.

Anders Refn kunne hurtige se værdien i den vidende fynbos betragtninger.

- Jeg blev hurtigt meget glad for Claus’ indspil, for de var så detaljerede og gennemarbejdede. Det giver mig en enorm tryghed, og jeg behøver ikke have ondt i maven over, om tingene er, som de skal være, for det har Claus været en fremragende garant for, at de er, siger Anders Refn.

Alt afhænger af detaljen

Torsdag var de to sammen igen for at gennemgå manuskriptet til 'Opgøret'. Mødestedet var - naturligvis - Militærhistorisk Museum i Odense.

Anders Refn Født 1944. Uddannet på Den Danske Filmskole i 1969. Far til instruktøren Nicolas Winding Refn. Har instrueret blandt andet politifilmen 'Strømer', tv-serierne 'Taxa' og 'En gang strømer...' samt filmen 'De forbandede år', ligesom han har arbejdet tæt sammen med Lars Von Trier om en række film. Anders Refn modtog i 2004 en Æres-Bodil for sin samlede indsats i dansk film. Kilde: Det Danske Filminstitut Se mere

Både den anerkendte instruktør og hans fynske konsulent er enige om, at detaljerne er vigtige, for at filmen skal fremstå troværdig og autentisk.

- Jeg tror desværre, at jeg er typen, som altid sidder og afvejer, når jeg ser en film, om det er korrekt eller ikke korrekt. Nogle gange følger jeg en films handling, men som regel sidder jeg og kigger på detaljerne, siger Claus Skaarenborg.

Og det er netop detaljerne, der gør hele forskellen, forklarer han, mens han nævner eksempler fra ’De forbandede år’, hvor uniformerne udvikler sig fra scene til scene, mens en af filmens hovedpersoner melder sig frivilligt til Waffen SS.

- Alle de her små ting, som ikke betyder noget for handlingen, men som kun betyder noget for den historiske korrekthed, forklarer den fynske uniformskonsulent.

Instruktør Anders Refn fanget under optagelserne til 'De forbandede år'. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Han har tidligere haft tilsvarende rolle på DR-serierne ’Historien om Danmark’, ’Hitlers danske soldater og sandheden om de stjålne dokumenter’, ’Grænseland’, ’Atombomberne over Danmark’ og flere andre historiske projekter.

- Det er den ekspertviden, som man har brug for, når man skal rekonstruere en historisk situation. Det er meget, meget vigtigt, at det er folk, der har dyb indsigt i både det politiske i perioden, men også æstetisk og hvad der var korrekt for tiden. Det kan man ikke være omhyggelig nok med, siger Anders Refn.

’Opgøret’ bliver lavet i samarbejde med den regionale filmfond FilmFyn, TV 2 og Det Danske Filminstitut. Optagelserne er endnu ikke startet, og filmen forventes at få premiere i løbet af 2022.

Se traileren for 'De forbandede år':

