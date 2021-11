Fire fynske kommuner ser grønt efter kommunalvalget: Opretter nye klimaudvalg

Ifølge Robert Klemmensen har der uden tvivl været et større fokus på klima ved dette kommunalvalg i forhold til valget i 2017, men om det er et historisk klima-kommunalvalg, det er for tidligt at sige.

- Er det mon bare symbolsk, at de her udvalg med en klimatitel oprettes? Dét får vi at se i det nye år, og det bliver virkelig interessant at følge, slutter han.