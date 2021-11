Dagen efter valget: Tim Vermund er ny rådmand i Odense

Det er dog stadig usikkert, hvordan forvaltningen skal hænge sammen.



- Det første halve år finder vi ud af, hvilken portefølje vi skal have, og hvad det er for en organisation vi skal opbygge, lød det fra den nye rådmand.

Tim Vermund mener, at klimapolitikken skal have et endnu større fokus, end i dag.

- Den her udfordring er kæmpe stor for os, og vi skal være klimanaeutrale i 2030, så det har brug for et politisk fokus, og en politisk vilje.

Tim Vermund tiltræder som Klimarådmand d. 1. januar 2022.

Overgået af partifæller

Tim Vermund bliver rådmand på trods af, at han ikke er den socialdemokrat, der har scoret flest stemmer efter borgmesteren - tværtimod.

Tim Vermunds samlede personlige stemmetal er 754, hvilket er mindre end Claus Skjoldborg, Maria Brumvig, Cæcilie Crawely, Abdinoor Adam Hassan.

Tim Vermund kommer derfor ind på Socialdemokratiets sjette mandat.