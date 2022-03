Fire milliarder til mere biogas: Kunder kan ikke få hjælp til gasregningen

Én af de løsninger hedder biogas.

- Biogassen er allerede meget vigtig for Danmark. Faktisk så står biogassen for omkring 25 procent af vores gasforbrug, og det stiller os jo bedre i forhold til andre lande i denne her meget alvorlige situation, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Venter på EU

Selvom klimaministeren mener, at Danmark er stillet bedre end andre lande, når det kommer til biogas, så kan biogasforbruget på kort tid øges til 50 procent ifølge professor i cirkulær økonomi på SDU Henrik Wenzel.

Det kræver politisk vilje til at fremskynde støttepuljer til biogasanlæg, mener professoren, og klimaministeren er ikke uenig i, at det er en god ide.

- Vi har faktisk sat fire milliarder kroner af til en støtteordning, som vi skal have godkendt så hurtigt som muligt i EU, men der er vi altså afhængige af, at det bliver statsstøttegodkendt af de rette instanser.

- Vi er præcis i gang med at fremskynde det her, fordi den situation vi er i lige nu betyder, at vi har endnu mere brug for biogassen, end vi havde tidligere, siger Dan Jørgensen.