Flere dræbt på Fyn: Regeringen vil hæve straf for vanvidskørsel

Regeringen vil hæve straffen for vanvidsbilister, der ender med at slå ihjel i trafikken.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

På Fyn har der været flere tilfælde af vanvidsbilisme, der har kostet liv. Blandt andet påkørte og dræbte en ung mand i sommer en familie på Nordfyn.

Helt konkret mener regeringen, at der skal kunne lægges 50 procent oveni straffen for at undgå lignende tilfælde.

Det vil sige, at sager, hvor uagtsomt manddrab i dag straffes med fængsel i eksempelvis tre år, som udgangspunkt vil skulle straffes med op til 4,5 års fængsel.

- Vi har desværre set helt forfærdelige episoder, hvor vanvittige personer slår folk ihjel med deres sindssyge kørsel. Det er dybt tragisk og illustrerer behovet for, at hammeren skal falde langt hårdere end i dag, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S).

Næsten 50.000 har skrevet under

Justitsministeren vil i denne uge sende et lovforslag i høring, der indeholder strafskærpelserne. Lovforslaget forventes at blive fremsat til januar.

Samtidig har flere end 47.000 skrevet under på borgerforslag om, at der skal indføres minimumsstraffe for vanvidsbilister, der dræber.

Når forslaget formentlig opnår 50.000 underskrifter, skal politikerne tage stilling til det i Folketingssalen.

Regeringen præsenterede i februar i år et udspil mod vanvidskørsel. Her var et af forslagene, at biler som udgangspunkt altid skal konfiskeres ved vanvidskørsel. Også selv om bilen er ejet af andre, for eksempel et familiemedlem til vanvidsbilisten eller et leasingselskab.

Bilen skal derefter som udgangspunkt bortauktioneres.

I øjeblikket er der forhandlinger med Folketingets partier om, hvilke initiativer der skal til for at stoppe vanvidsbilister.

Lokale tiltag i Odense

Udover ulykken, der kostede tre familiemedlemmer på Fyn livet, blev en anden ung mand taget for at køre 140 kilometer i timen på Middelfartvej i Odense - dobbelt så hurtigt som den tilladte hastighed.

Og på Østerbro kørte tre unge i september i høj fart ind i en husmur, hvilket fik en dødelig udgang for to af dem. De mange tilfælde har også fået byrådet i Odense til at reagere.

Tidligere på måneden varslede By- og Kulturudvalget flere tiltag, der skal komme fartsynderne til livs. Herunder flere cykelstier og bump på vejene. Derudover er det også på tale at lukke gågader og pladser for biler i det indre Odense.