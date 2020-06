Flere og flere vil sove i telt i det fri: Her kan du se, hvor du kan gøre det på Fyn

Sommerferien skal for manges vedkommende holdes i Danmark i år. Og flere og flere overvejer tilsyneladende, om det skal ske i et telt i en af landets skove.

Antallet af danskere, der viser interesse for at slå telt op i det fri, er nemlig steget markant den seneste måned, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Læs også "The Big Five" på Fyn: - Man behøver ikke tage til Afrika

Den stigende interesse er kommet, efter at antallet af skove med såkaldt fri teltning for knap en måned siden blev udvidet med 77 skove.

Det betyder, at det nu er muligt at slå sit telt op for en nat i over 275 danske statsskove.

Her er der fri teltning på Fyn og omliggende øer Klakkebjerg, Assens

Kistrup Skov, Faaborg

Komtessens Plantage (delvis), Faaborg

Lærkedal, Glamsbjerg

Otterup Byskov, Otterup

Ringe Skov (delvist), Ringe

Rødme Svinehaver, Svendborg

Sollerup Skov, Faaborg

Vestermoseskoven, Ejby

Bræmlevænge, Nordlangeland

Lunden, Sydlangeland

Mørkholm Skov, Nordlangeland

Østre Stigtehave, Nordlangeland

Lille Rise Skov, Ærø Se den komplette over fri teltning i Danmark her Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Se mere

Den seneste måned har over 30.000 undersøgt muligheden for overnatning i telt på Naturstyrelsens hjemmeside.

Til sammenligning var der i samme periode sidste år omkring 2.000 besøgende på hjemmesiden.

- Vi er mange, der har måtte tænke i alternative sommerferieplaner, og jeg er glad for, at danskerne har vist så stor interesse for fri teltning. Jo mere vi kender og bruger naturen, jo bedre er vi til at passe på den, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Fri teltning er inspireret af allemandsretten i Sverige og giver mulighed for at slå sit telt op i en række af statens skovområder uden at spørge om lov eller reservere på forhånd.

Til gengæld kan det være en god idé at lave en pakkeliste på forhånd. Du skal nemlig have alt med hjemmefra lige fra mad og vand til soveudstyr og forsvarligt grej til madlavning, så du ikke starter en skovbrand. Det er nemlig kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser i statens skove.

Læs også Sheltere søsat i Bogense: Mangler stadig officiel godkendelse

Regler for fri teltning i skove Teltning må kun ske på de træbevoksede områder i de udvalgte skove. Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted. Man må højst slå to telte op samme sted. Teltene må maks. være tre-personers telte Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje. Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser. Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale. Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje. Teltning er ikke tilladt på de strandbredder, klitter, enge, moser, heder, marker mv. eller andre lysninger, som indgår i de udpegede skove. Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med. Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Se mere

Læs også Maj gør sin have vild: - Hvor blev fuglene af?