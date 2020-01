Kan løfte et tog: Ny redningsvogn skal sættes ind ved uheld på letbanen

Der skal være mulighed for at yde en forsvarlig indsats til at kunne redde personer Mikkel Mygelfordt, operativ leder, Beredskab Fyn

Når letbanen i Odense som forventet er køreklar sidst i 2021, er Beredskab Fyn også klar til at rykke ud og hjælpe, hvis uheldet skulle ske.

Beredskabet har fået udstyret et helt nyt udrykningskøretøj, der er specialdesignet til uheld i forbindelse med letbanen.

Således står en specialbygget Mercedes Sprinter allerede nu klar til at slå det blå blink til og rykke ud for at assistere ved uheld.

Fakta om letbanen Letbanen har et samlet budget på cirka tre milliarder kroner (i 2014-priser).

Odense Letbanes første etape bliver cirka 14,5 kilometer lang.

Der bliver i alt 26 stationer på linjen fra Tarup i nord til Hjallese i syd.

Hele turen fra Tarup til Hjallese forventes at tage omkring 42 minutter.

Der forventes afgang fra hver station otte gange i timen i dagtimerne.

Der forventes cirka 34.000 passagerer på en hverdag - en million på en måned. Kilde: Odense Letbane Se mere

- Men det er også et køretøj, som vil kunne bruges til rigtig mange andre ting. Det vil indgå i beredskabet og vil køre ud fra Odense, fortæller Mikkel Mygelfordt, operativ leder, Beredskab Fyn.

Vognen er indkøbt i samarbejde med Odense Letbane - og den ser dyr ud.

- Tingene koster lige så snart det er noget til redning, siger Mikkel Mygelfordt og tilføjer:

- Men det er også fordi det skal være noget der kan nogle ting. Altså når vi siger, vi skal kunne løfte et tog, så er det altså et tog på mange ton. Det materiel vi køber til det skal kunne håndtere det, og være af en kvalitet, der er nødvendig for at kunne løse opgaven.

Mikkel Mygelfordt vil ikke udstyre redningsvognen med en prisseddel, men giver udtryk for, at det ikke er en billig investering, at kunne komme tilskadekomne til undsætning ved et eventuelt uheld.

- Den har kostet nogle penge ... Det vi så kan være glade for som beredskab og som borger på Fyn, det er at Odense Letbane har været en stor hovedsponsor til det her køretøj, fordi det er nyt i byen, og der skal være mulighed for at yde en forsvarlig indsats til at kunne redde personer.

Kan løfte op til 60 tons

Det er ikke småting der er proppet i vognen. Blandt andet er der en platform der ikke kun kan gå i højden, men også kan påmonteres hjul, som passer til skinnerne. Således kan platformen flytte både udstyr og eventuelt tilskadekomne.

Bilen er udstyret med en donkraft der kan løfte op til 60 tons, og derfor kan løfte en væltet togvogn eller lastbil.

Dertil kommer batteridrevent håndværktøj og en ualmindelig kraftig saks, som kan klippe biler, lastbiler og togvogne op.

Håbet er selvfølgelig at den avancerede redningsvogn skal i brug mindst muligt, men Beredskab Fyn forventer, at der vil blive brug for redningskøretøjet til letbanen, der er ny i Odenses trafikale billede.

