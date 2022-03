Flere spor spærres på Storebæltsbroen

Formålet med vedligeholdelsen er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen og sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld for medarbejdere, der arbejder med vedligeholdelse af broen, og for bilister.

De lave trafiktal om natten giver de medarbejdere, som udfører arbejde på broen, mulighed for at arbejde i et trafikfrit område i den ene side af broen, mens den anden side er dobbeltrettet.

En del af vedligeholdningsarbejdet er at montere elektroniske færdselstaver, og i løbet af foråret skal omkring 60 variable tavler opsættes.

Nattekørsel med restriktioner

Torsdag den 31. marts frem til fredag morgen den 1. april, vil trafikken være dobbeltrettet på broen fra klokken 21.00 til 05.00.

Den efterfølgende nat vil der også arbejdes på broen fra 21.00 til 06.00.

I april og maj vil der ligeledes arbejdes i to nætter.