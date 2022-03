Arbejdere bedt om at spise svinekød fra altan: - Det er kvalmende og uacceptabelt

Ifølge fagbladet blev dette gjort af arbejdsgiveren for at "spare penge" på medarbejdernes kost og logi under arbejdet på byggepladsen.

Tidligere havde medarbejderne fået lov til at handle i det lokale supermarked af formanden for firmaet, de arbejdede for, men efter en rum tid var det ikke længere mulighed.



I den forbindelse blev kødet derfor sat frem i en lejlighed til medarbejderne, som de løbende kunne skære ud og putte i poser til deres måltider, skriver 3F.

- Jeg troede ikke på det

Formanden for 3F Bygningsarbejderne Fyn, Torben Knudsen, fortæller til TV 2 Fyn, at han er bekendt med sagen på et af Danmarks største offentlige byggerier.

- Jeg troede ikke på det, før jeg så billederne af det.

- Det er utilstedeligt at behandle folk på den måde og så især på et offentligt byggeri, siger Torben Knudsen til TV 2 Fyn.