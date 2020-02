Flere voksne på vej til børnene: Se hvor mange penge din kommune får

Opdateret Artiklen er opdateret med udtalelse fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Børn i vuggestuer og børnehaver kan se frem til, at der nu kommer penge til flere voksne i deres dagligdag.

Med finansloven for 2020 blev der afsat en pulje på en halv milliard kroner til mere pædagogisk personale. Og nu er partierne bag finansloven klar med en plan for, hvordan den ekstra halve milliard kroner skal give flere pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver.

På kortet herunder kan du se, hvor mange penge de 500 millioner kroner betyder for hver enkelt af de fynske kommuner.

Glæde over flere penge, men ...

- Det er fedt, at det nu kommer, men det er ærgerligt, at børnene skal vente til 2025, før det er fuldt implementeret, siger pædagogernes fynske formand Rikke Hunsdahl som en reaktion på, hvordan midlerne bliver fordelt på Fyn.

Målet er at sikre minimumsnormeringer i 2025, hvor der ifølge finansloven maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

- Dybest set har vi armene over hovedet over udsigten til en lov om minimumsnormeringer. Vi er tilfredse med, at der er fokus på børneområdet og at man har fokus på kvalitet og et generelt løft af området, siger Rikke Hunsdahl, formand for pædagogernes landsforbund, BUPL Fyn.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger til TV 2/Fyn, at en halv milliard kroner er mange penge.

- Og for os er det rigtig vigtigt, at vi får prioriteret at der kommer flere hænder ude i børnehaver og vuggestuer.

- De børn, der er i daginstitutionerne nu, skal også mærke, at der faktisk er truffet nogle politiske beslutninger, og der derfor kommer nogen penge ud at gå, så hurtigt vi overhovedet kan slippe afsted med det, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kommer til at holde øje med området

Frem til den fulde indfasning er der blevet lovet 500 millioner kroner ekstra til området om året, mens der i 2025 vil blive afsat 1,6 milliarder kroner.

Et løfte, som de fynske pædagogers formand vil holde øje med bliver ført ud i livet.

- Vi vil forfølge, at det går direkte ud i børnehusene til ansættelse af pædagoger til at arbejde med børnene.

- Det skal være minimumsnormeringer, vi kan mærke. Og det skal kunne mærkes ude i de enkelte institutioner og hos det enhelte barn, lyder ønsket fra Rikke Hundsdahl.