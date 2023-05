For grim til at spise: 500 ton agurker smidt ud

Det er en småkølig eftermiddag, men varmen føles kvælende hed i væksthusene på Gartnerivej.

I varmen står gartner Michael Kongstad og leder blandt de meterhøje, flaskegrønne planter.

- Der var sgu en, udbryder han og plukker en både skæv og kort agurk.

Agurken ligner ikke de strømlinede, glatte eksemplarer i plastikfilm, du kan købe i et supermarked. Og havde vi skruet uret syv år tilbage, var agurken her endt i skraldespanden sammen med de resterende omkring 50 ton grimme agurker, der årligt bliver produceret hos Glade Groensager i Otterup.

Den er nemlig for grim til at blive solgt som en krum agurk, der er virksomhedens andensorterings-produkt.

- Det er som regel, fordi de ikke bliver plukket i tide, for tidligt, eller stokken har været i vejen, når de skulle gro, forklarer Michael Kongstad om det knap så heldige eksemplar.

- Tidligere har jeg da også tænkt, at det var ærgerligt, vi skulle smide så meget ud, men vi plukker agurker hver dag og producerer årligt ti millioner førsteklasseagurker. Hvad skulle vi gøre, spørger han.

Svaret på det spørgsmål er, at man over de seneste år har sænket skønhedsstandarderne for, hvad der kan sælges i supermarkedet. Det er gode nyheder for producenter som Michael Kongstad og Glade Groensager.

Hele det danske marked

Sammen med den fynske grøntsagsavler Mads Pedersen fra Nordic Greens sidder Glade Groensager stort set på hele markedet, når det kommer til produktion af danske tomater og agurker, der ender i supermarkederne. Med andre ord har det en vis tyngde, når de to fynboer bestemmer sig for at smide mindre ud.

Sidste år alene solgte Glade Groensager 250 ton “madspildsagurker” til danske supermarkeder. Madspildsagurkerne er tredjesortering og for grimme til at blive solgt som krumme agurker.

I samme periode solgte storgartneren fra Bellinge ved Odense, Mads Pedersen, 253 ton "grimme" økologiske og ikke-økologiske agurker, 66 ton tomater og 11 ton peberfrugter.

Skal Danmark leve op til Folketingets målsætning om at være CO2-neutral i 2050, kommer man ikke udenom at kigge på de ting, du putter i munden. For hvert produceret kilo mad bliver 4,5 kilo CO2 frigjort i atmosfæren.

Belaster kloden

Kasseret og spildt mad betyder også spild af sparsomme ressourcer som vand, jordbrug, arbejdstimer og energi. Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) bidrager spildet årligt til et CO2-udslip på otte procent af det menneskeskabte udslip til drivhuseffekten.

Og madspild i grøntsagsproduktionen er et problem, slår professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet fast.

- Det er enormt godt, at man mindsker det med sådan nogle tiltag, for det største spild kommer fra grøntsagsproduktionen. Men set i det store perspektiv begynder sådan noget først at batte, hvis vi viderefører det til andre producenter eller begynder at eksportere vores grøntsager, og her er agurker ikke det mest næringsrige, siger han.