Frisør efter ny genåbningsfase: - De kan ikke åbne alt

Frisør Stine Moltrup Larsen fik ikke sit ønske opfyldt, da regeringen og dens støttepartier tirsdag meldte en ny fase om genåbning ud.

Igen må landets frisører lade saksen ligge, men det var egentlig ikke en overraskelse for Stine Moltrup Larsen, ejer af Salon Norma Jeanne i Glamsbjerg:

- Jeg kunne godt fornemme, at vi ikke ville komme med denne gang heller. Selvom vi ikke har høj smitte i vores kommune, så er vi underlagt smitten andre steder, siger hun.

Allerede ved den seneste nedlukning tog Stine Moltrup Larsen sit forbehold og skrev på Salon Norma Jeanes side på Facebook, at hun "krydser fingre for, at jeg måske må åbne den 15. marts, det afhænger af smittetrykket, og ellers bliver det først den 6. april".

- De kan ikke åbne alt. Men hvorfor de lige vælger frisører fra, ved jeg ikke. Til gengæld er det godt, at de vælger børn og unge, siger hun.

Næste mål for frisøren i Glamsbjerg er nu dagen efter påske - altså tirsdag den 6. april.

- Kunderne er tålmodige og forstår godt, at tiderne flyttes. Denne gang har jeg taget bookinger ind fra den 6. april.

- Men jeg har simpelthen sagt, at nu må vi vente og se. Jeg kan hverken gøre fra eller til.

Savner en egentlig genåbningsplan

Meldingen om, at en ny fase i genåbningen kom tirsdag sidst på eftermiddagen. I genåbningen er der blandt andet fokus på elever i grundskoler, efterskoler og højskoler samt på butikker over 5.000 kvadratmeter.

Der var således ikke meget at se frem imod for frisører og landets andre små og store erhverv. Det ærgrer Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Han siger til Ritzau, at det er positivt, at der kan komme flere ind i de store butikker, og også at flere unge nu kan komme tilbage på deres uddannelsessted.

- Men jeg er ærgerlig og skuffet over, at man ikke er kommet med en egentlig genåbningsplan. Fordi med de smittetal, der er, og med den udvikling, vi har, så burde liberale erhverv også kunne åbne uden problemer. Og det samme også med butikker i storcentre, siger han.

Ifølge Brian Mikkelsen er det nødvendigt, at der snart kommer klarhed om fremtidige faser af genåbningen, "fordi så kommer der lys for enden af tunnelen":

- Det er det, der gør forskellen for håb og håbløshed.

- Man skal huske på, at det er virksomheder, som har været uden indtjening nu i nogle måneder, men stadig har nogle udgifter, og det bliver man ikke kompenseret fuldt ud for.

- Derfor er det overlevelse for dem. Derfor betyder dage og uger noget, siger direktøren.

