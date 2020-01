Fulde mennesker falder i vandet: Ny løsning på vej til fynske havne

Gule og selvlysende stiger pryder kajen ved Svendborg Havn.

- Hver gang vi renoverer en del af kajen, kommer der flere op, fortæller Jacob Handrup, der er havneassistent.

Og det er der en god grund til. De nye, iøjenfaldende stiger skal redde liv.

Her kan man se en af de selvlysende stiger, der pryder Svendborg Havns bassinkant. Foto: Port-Safety ApS

I løbet af de seneste 15 år har ti unge fynboer mistet livet på vej hjem fra en bytur. Fire af dem er druknet. To af tilfældene skete ved Svendborg Havn.

Vi har reddet menneskeliv. Ganske enkelt. Henrik Jess Jensen, afdelingsleder ved By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune

De nye stiger skal gøre det nemmere at komme op af vandet, hvis man falder i. De er blevet sat op i både Odense og Svendborg, men selvom de er et godt redskab, skal der mere til, mener havneassistent Jacob Handrup.

De unge, der ikke kom hjem I denne uge sætter TV 2/Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, fokus på de unge, der aldrig vendte hjem efter en bytur eller en fest. Ifølge en optælling, Bemærk har foretaget, drejer det sig om ti fynske unge mellem 16-24 år, der de seneste 15 år aldrig er vendt hjem efter enten en tur i byen eller en fest, fordi de har mistet livet på vejen. Alle ti var unge mænd, og tre af dem døde alene i 2019. Se mere

- Stigerne gør det naturligvis lettere for dem, der kommer til undsætning. Men du kommer ikke op af en stige, hvis du ikke er ved bevidsthed, siger han.

Derfor ser Svendborg Havn også efter inspiration i andre danske byer. Og nu kan et nyt redskab være på vej.

Nye kameraer kan se i mørke

Et af de steder, der eksperimenterer med nye løsninger, er Aalborg Kommune.

Her opsatte man de første termiske kameraer langs havnefronten for snart tre år siden.

- Vi havde en kedelig statistik i en periode op til 2012, hvor vi både havde unge mennesker, der forsvandt, og nogen, der kørte i havnen, siger afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune Henrik Jess Jensen.

Den 3. marts 2016 testede 10 figuranter de termiske kameraer på Aalborgs havnefront. På billedet kan man se et af de termiske kameraer, der er blevet sat op langs havnefronten i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De termiske kameraer, også kaldet varmefølsomme kameraer, kan se temperaturforskelle. De tænder, når de registrerer noget "varmt", der falder ud over havnekanten.

Herefter aktiveres en skærm ved Nordjyllands Beredskabs vagtcentral.

Ifølge Henrik Jess Jensen har kameraerne allerede vist sig at have en god effekt.

- De minimerer risikoen for at drukne, og ved at installere dem har vi brudt med den kedelige statistik, siger han.

- Vi har reddet menneskeliv. Ganske enkelt.

Den 3. marts 2016 testede ti figuranter de termiske kameraer på Aalborgs havnefront. På billedet kan man se det billede, Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral kan se, hvis nogen falder i havnen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Landsdækkende problem Det er ikke kun de fynske unge, der kommer galt afsted. Ifølge en rapport fra 2015, døde 93 unge mennesker i årrækken mellem 2003 og 2015 i hele landet efter at have været påvirket af alkohol. Ni ud af ti var mænd. Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Hvor våd bliver jeres bytur?

I Aarhus Kommune har de vedtaget, at de også vil forsøge sig med termiske kameraer efter successen i Aalborg.

Ifølge planen skal de første testkameraer op i løbet af 2020.

I mellemtiden har Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen lanceret kampagnen “Hvor våd bliver jeres bytur?”, der er printet på ølbrikker og plakater rundt om i Aarhus' natteliv.

- Vi har lavet et budskab om, at koldt vand dræber. Vi vidste, at hvis man vil fange nattelivets gæster, skal det ikke gøres med en løftet pegefinger. Det skal gøres med et strejf af humor, siger projektleder Thomas Skov.

Her kan man se en illustration af de ølbrikker, der er at finde på forskellige barer langs åen i Aarhus. Foto: Aarhus kommune

Men selvom der er et humoristisk tvist i kampagnen, er det langt fra et humoristisk emne, kampagnen tager op.

- Det er en kampagne, der sætter fokus på, hvor farligt det kolde vand kan være, især hvis man er beruset, siger Thomas Skov.

Er det nok til at gøre en forskel?

- Det er jo ikke nok, men det kan måske gøre lidt. Vi kommer også til at sætte mere lys op langs havnearealerne og åen, vi indfører termiske kameraer, opsætter redningstiger med lys i og meget mere, svarer Thomas Skov.

- Én drukneulykke er én for mange, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at undgå dem.

Resultater afgør, om kameraer kommer op i Svendborg

Tilbage i Svendborg er de enige.

Ifølge havneassistent Jacob Handrup venter de bare på at få resultaterne fra Aalborg og Aarhus, før termiske kameraer kan være på vej op på den fynske havnekaj.

- Vi har brug for mere viden om, hvordan og hvor ofte, systemet alarmerer. Vi er spændt på at se resultaterne, siger han.

- Vi ser det bestemt som en mulighed i fremtiden, hvis det virker.