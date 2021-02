Fyn dækket af sne: Falck har travlt og kommer med opfordring

Sneen ligger onsdag for første gang i år som et hvidt tæppe over Fyn. Det meste af formiddagen har snevejret stået på.

- Der er rimeligt travlt, men ikke noget ekstraordinært, siger Lisbeth Nedergaard, der er pressechef i Falck.

Til gavn for bilister på vejene, så bliver sneen ikke liggende i skrivende stund.

- Men det kan ændre sig i løbet af et par timer og ændre situationen. Så det skal man være opmærksom på, siger Lisbeth Nedergaard.

Derfor har Falck også en klar opfordring til de billister, der skal ud at køre i dagens snevejr.

- Man skal altid være opmærksom som billist, når det sner, som det gør. Man skal være ekstra opmærksom, hvis vejene fryser til, siger Lisbeth Nedergaard.

Der var et uheld ved Kværndrup på Fyn. En kvindelig billist væltede rundt på taget, men slap uden skader.

Vi får meldinger om meget glatte veje på Fyn. Pas på hinanden og Jer selv derude, og kør efter forholdene. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 3, 2021

Isglatte veje

Vejdirektoratet melder også, at stort set hele Fyn har isglatte veje, og at man skal køre efter forholdene. Dog er de store fynske veje blevet saltet.

I løbet af dagen vil der komme lidt højere temperaturer, der kan skabe slud på vejene.

Men der hvor der kommer mest sne, kan fynboerne se frem til tre til fire centimeter.

På trods af at snevejret giver travlhed hos Falck, så er der også nogen, der får det bedste ud af situationen.

TV 2 Fyn mødte en familie, der nød godt af dagens snevejr. Herunder kan du se en video fra onsdagens kælketur.