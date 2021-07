Fynbo kommer på besøg: I Soldalen ligner livet en miniudgave af Christiania

En gedebuk kigger på os, mens den gumler på noget græs. Lidt derfra står en høne helt stille i skyggen under et træ og holder øje med, at vi ikke er farlige. Begge kan slappe helt af - vi er taget ind på deres enemærker med fred i sinde.

Og vi er et fredeligt sted. Her, i Soldalen, der ligger nogle få kilometer vest for Allinge på det nordlige Bornholm, er det ikke onsdag, og dermed ikke tid til de cirkusforestillinger for børn, som Aslak Gärtner og hans hustru Melanie har optrådt med i en årrække.

- Det er ret simpelt at sige: Jeg kravler op på en pind og laver min forestilling. Og når min kone spiller sin, foregår det på et slapt tov. Sådan! kommer der lidt træt fra Aslak Gärtner.

Uddannet artist på universitet

Han er cirkusartist med bachelor i netop cirkus fra et universitet i Holland. Nu er han hjemme på fødeøen Bornholm, hvor han har overtaget sine forældres livsværk: Soldalen. Et lille stykke anderledes Bornholm. Med fantasifulde og detaljerige træbygninger som man stort set kun finder dem magen til på Christiania i København. Og hvor der både er naturbørnehave, mosteri og flere små virksomheder. Og så er der jo det med cirkus.