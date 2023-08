Fynboerne anskaffer sig flere biler

Ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Statistik får fynboerne flere biler end i resten af landet.

Flere familier har i de senere år valgt at anskaffe sig bil nummer to eller tre, især dem som bor uden for storbyerne.

Ifølge FDM skyldes udviklingen, at der er blevet længere mellem bus og tog.

– Det er ingen overraskelse, at bilrådigheden er stigende i de dele af Danmark, hvor der kan være langt fra hjem til arbejde, uddannelse og indkøb. Dette forstærkes af den høje beskæftigelse, men også af den stadig dårligere kollektive trafikbetjening uden for de største byer. For mange er bilen her derfor den eneste reelle transportmulighed, siger afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk i en pressemeddelelse.

Kigger man derimod på antallet af Odense-familier uden en bil, er tallet forholdsvist højt. Her undværer 43,9 procent familier en bil til dagligt.

I Middelfart Kommune er der til sammenligning kun 22,6 procent husstande uden biler. Generelt er den såkaldte bilrådighed, altså den mængde biler en husstand besidder, lavest i og omkring København, samt i Aarhus og i Odense.

Se tallene for din kommune her.