Fyns Politi fortsætter samarbejde med psykiatrien

- Vi har længe savnet at kunne give vores mest sårbare borgere en langt mere værdig og kompetent indsats, siger Lars Bræmhøj, der er chefpolitiinspektør ved Fyns Politi, i en pressemeddelelse.



Brugbart samarbejde

Cirka 50 procent af FUT's sager på Fyn er fra Odense, mens Svendborg og Faaborg-Midtfyn begge tegner sig for 12 procent af sagerne.



- Når man læser evalueringen og ser på det antal sager, FUT er kørt til i løbet af de seneste to et halvt år, kan man jo hurtigt regne ud, at det er en indsats, der har været og stadig er brug for, fortæller chefpolitiinspektøren.



Tidligere har sager med psykisk sårbare borgere fyldt meget hos politiet på Fyn, fordi de ofte både var tidskrævende og følelsesmæssigt krævende for betjentene. I psykiatrien oplevede man tilsvarende, at borgere, som blev bragt til afdelingerne med politiets hjælp ofte var særligt svære at komme i kontakt med, fordi den indledende kontakt og transporten til afdelingen var foregået uden psykiatrifaglig assistance.



Evalueringen viser, at FUT-patruljen i gennemsnit bruger 4 timer og 33 minutter på en sag, og at patruljen har 2,6 sager per vagt.