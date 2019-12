Fynsk selvmordslæge ekskluderet af Lægeforeningen

Den pensionerede fynske læge Svend Lings, der er dømt for at have hjulpet syge mennesker til at begå selvmord, er blevet ekskluderet af Lægeforeningen, oplyser han i en pressemeddelelse.

- Beslutningen er truffet efter gennemførelse af en sag i Lægeforeningens voldgiftsret uden min deltagelse. Jeg ønskede ikke at medvirke i en skueproces. Eksklusionen begrundes med, at man vil ”værne om lægestandens værdighed og integritet”, siger Svend Lings.

- Det er i mine øjne udtryk for dobbeltmoral. Enhver vil ved en simpel søgning på internettet kunne konstatere, at læger er blevet dømt for for eksempel mordbrand, seksuelt misbrug og voldtægt af patienter, pædofili, fusk med forskningsresultater og bedrageri med forskningsmidler i millionklassen. Men de er aldrig blevet ekskluderet, fortsætter Svend Lings.

Fakta om Lægeforeningen Lægeforeningen varetager lægers interesser ved at søge indflydelse på politiske holdninger og beslutningsprocesser, der har betydning for sygdom og sundhed og lægers arbejde. Lægeforeningen er en hovedforening, der omfatter medlemmer af lægernes forhandlingsberettigede foreninger: Foreningen af Yngre Læger (YL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Foreningen af Speciallæger (FAS). Bestyrelsen i Lægeforeningen er sammensat af repræsentanter for de tre forhandlingsberettigede foreninger. Kilde: Lægeforeningen Se mere

Lægeforeningen: Svend Lings er ikke forenelig med os

Lægeforeningen bekræfter, at Svend Lings er blevet ekskluderet.

- Det er godt, at voldgiftsretten har sat et endeligt punktum i denne sag. Som læger er det vores job at give behandling, lindring og omsorg, ikke medvirke til selvmord.

- Den adfærd, Svend Lings har udvist, er ikke forenelig med at være medlem af Lægeforeningen, siger Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen.

Dømt i Højesteret

Svend Lings blev i januar dømt i Østre Landsret for at have medvirket til et selvmordsforsøg og to selvmord, hvilket udmøntede sig i en dom på 60 dages betinget fængsel. Dommen ankede han og anklagemyndigheden, men dommen blev stadfæstet i Højesteret.

Svend Lings har dog ikke tænkt sig at rette sig efter dommen.

Sagen begyndte i 2017, da Svend Lings i Radio24Syv fortalte, at han rådgav og udskrev medicin til terminalt syge mennesker, der ønskede at dø.