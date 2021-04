Efter shitstorm: Fyns Politi sletter tweet og undskylder

"Hvad fanden er det her for noget?", er der en, der skriver.

"Hvis politiet gad passe deres arbejde i stedet for at være kvikke på Twitter, så vil det være en god start!", skriver en anden twitter-bruger.

Fyns Politi undskylder

Efter mange kommentarer fra borgere, der er meget uforstående over deres indblanding i noget, som en domstol skal tage sig af, valgte Fyns Politi at fjerne tweetet igen.

Et nyt tweet blev lagt ud kort efter:

"Kære borgere. I har ret. Afstemningen omkring konfiskation var ment som en mulighed for at kommenterer sagens karakter. Det skal selvfølgelig altid være op til domstolen at udmåle straffen. Vi genudsender tweetet uden afstemningen. Tak for jeres feedback."