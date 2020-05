Fynsk virksomhed om coronapakke: - Et skridt i den rigtige retning

Det er små skridt, men dem tager vi også gerne imod Henrik Knudsen, direktør, Desmi Ro-Clean

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) besøgte mandag Odense som led i lanceringen af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet. Pakken skal sparke eksporten i gang igen og hjælpe de små og mellemstore virksomheder ud på den anden side af corona-krisen.

Pakken er en udmøntning af den politiske aftale fra den 18. april, hvor der blev afsat 225 millioner kroner til en øget indsats for eksport- og investeringsfremme i 2020 og 2021.

I forbindelse med erhvervspakken besøgte udenrigsministeren Odense-virksomheden Desmi Ro-Clean, der blandt andet laver pumpesystemer. Næsten alt, virksomheden producerer, bliver eksporteret, og derfor er administrende direktør Henrik Knudsen glad for, at der er fokus på eksportvirksomheder.

- Det betyder jo, at nu skal eksporten i gang igen. Det er små skridt, men dem tager vi også gerne imod, siger Henrik Knudsen.

Der skal mere til

Henrik Knudsen kalder det et skridt i den rigtige retning og falder dermed i tråd med Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Han påpeger, at coronakrisen vil mærke eksportvirksomhederne længe endnu.

- Mens Danmark så småt åbner op igen, er der stadig lukket på vores vigtigste eksportmarkeder. Jeg er meget bekymret for de kommende kvartaler, når lavvæksten i verdensøkonomien for alvor rammer Danmark. Dansk eksport skal ikke blot genstartes, men genopfindes i kølvandet på coronakrisen. Derfor skal vi turde tænke nyt og langsigtet, siger Lars Sandahl Sørensen til Ritzau.

- Der skal mere til. For selvom vi langsomt åbner landet herhjemme, er der stadig mange af de lande, vi eksporterer til, hvor grænserne er lukkede. Udenrigsministeriet skal ud og sondere terrænet, siger Henrik Knudsen og fortætter:

- Vi har for eksempel ikke kunnet sidde sammen med vores kunder i udlandet og forhandle. Det betyder noget, at man kan mødes og snakke om tingene. Vi har da mærket, at aktiviteten er dalet, siger Henrik Knudsen.

Regeringen er klar til at hjælpe erhvervsdrivende, der skal til og fra udlandet, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) under sit besøg hos Desmi Ro-Clean.

Hjælp til virksomhederne

Udenrigsministeriet laver en "udrykker-enhed", der vil opsøge mere end 1.000 berørte danske små og mellemstore virksomheder og 100 udenlandskejede virksomheder.

Samtidig vil ministeriet tilbyde gratis akutrådgivning og assistance til danske virksomheder, der på markeder på tværs af verden oplever problemer med for eksempel told samt varer og personers fri bevægelighed på grund af coronakrisen.

Udenrigsministeriets priser for øvrig eksportrådgivning halveres desuden for alle virksomheder, mens små og mellemstore virksomheder gennem tilskud kan få reduceret prisen med samlet 75 procent.

For Henrik Knudsen og Desmi Ro-Clean er Udenrigsministeriets erhvervspakke ikke hele løsningen på et verdensmarked, der stadig døjer med følgevirkningerne af coronapandemien, men det er et skridt i den rigtige vej.

- Det har den effekt, at vi kan mærke, at der begynder at ske noget, siger Henrik Knudsen.

