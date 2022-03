Fynsk vognmandsfamilie har fået historisk stor millionbøde og fængselsstraf

En moderne lastbil er udstyret med en såkaldt takograf, der registrerer, hvornår lastbilen er i bevægelse, hvor og hvor hurtigt den kører. Chaufføren er desuden udstyret med et såkaldt førerkort, hvor data om chaufførens arbejde og køre- og hviletider bliver registreret.

Men det er altså muligt at snyde systemet, og det er det, der nu koster den fynske vognmandsfamilie både fængsel og millioner.



Der indgår over 700 anklagepunkter i sagen, som drejer sig om udlån af førerkortene.

- Det er en ret speciel sag, fordi det har været så organiseret, siger Pernille Mosegaard.

Sagen har også vakt røre blandt andre vognmænd, der mener, at det skader hele branchen, når nogen vælger at snyde.

Skærpende omstændigheder

Oprindeligt skulle sagen være kørt frem til 5. april, men allerede efter anden retsdag kunne der falde dom i sagen.

- Det afgørende er, at de dømte i et større omfang har erkendt sig skyldige. Derudover har der været tid til at foretage fuld dokumentation af de 738 anklagepunkter, så vi har været enige i de faktuelle overtrædelser, forklarer anklageren.