Vognmandsfamilie anklaget for storstilet fusk: Sådan kan man snyde systemet

I flere tilfælde er der blevet kørt mange flere timer imellem lovlige hvil. I et tilfælde er der gået 33 timer imellem lovlige hvil. Det er en overtrædelse på 231 procent.



Der er hyppige tilfælde i anklageskriftet, hvor hviletiden er overtrådt med over 100 procent.

Derfor er anklageskriftet så stort

Der er flere end 700 punkter i det meget omfattende anklageskift for vognmandsfirmaet.

Der er rigtig mange tilfælde af potentielle lovovertrædelser, men der er også en teknisk grund til, at anklageskriftet er så omfattende.

I de tilfælde, hvor en chauffør er blevet anklaget for at skifte førekort, udløser det en hel række overtrædelser. For det første er det ulovligt at skifte kortet og snyde takografen. I samme instans er det også brud på loven om dokumentfalsk.

Derudover er det ulovligt at udlåne sit kort for at andre kan bruge det, og det er ulovligt som arbejdsgiver at have en ansat til at snyde med takografen.

Grunden til, at man skifter kortet, er, at man gerne vil omgå køre- og hviletidsbestemmelserne, som naturligvis også er ulovligt.

Derfor bliver en enkelt situation som denne til en række punkter i anklageskiftet.

Sagen havde sin begyndelse i februar sidste år, hvor vognmanden og hans søn blev anholdt. Der er tale om i alt 738 overtrædelser, og anklagemyndigheden går efter en skærpet straf. Strafferammen er normalt bøde og op til seks måneders fængsel.