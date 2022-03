Driftsdirektør om svindeltiltalt fynsk vognmandsfamilie: - Det er vores image, det går ud over

Hvordan kan man omgå systemet?

- Det kan man ved at have to førerkort. Det er også det, retssagen handler om. Man har taget sit eget førerkort ud og sat et andet et i takografen. Lastbilen kan jo ikke se, om det er mig, der kører, eller om det er en anden mand, der kører. Så kan man fortsætte køreperioden på det ene førerkort, fordi der er sat køre- og hviletid eller døgnpause på det andet kort. Så kortet formodes at ligge og sove, men lastbilen kører videre med samme chauffør, bare med et andet førerkort, siger han.

Det handler om bundlinjen

Michael Mertov fortæller, at snyd handler om at tjene flere penge. Selv vognmandsfirmaer med store regnskaber har ikke nødvendigvis det store overskud, når alt er gjort op, og derfor frister det ifølge Michael Mertov nogle til at snyde: