Fynsk vognmandsfamilie er anklaget for storstilet fusk med førerkort

Retten kan ved en eventuel dom vælge at forhøje strafferammen med 50 procent.

Der er rejst tiltale for straffelovens bestemmelse om såkaldt personelfalsk. Det handler om at bryde loven ved at bruge et dokument, som var det ens eget, selv om det tilhører eller er udstedt til en anden.

Normalt straffes den slags med bøde eller fængsel i op til seks måneder, men det vil anklagemyndigheden altså have skærpet, for så vidt angår de tre.

Straffes med fængsel og bøde

Hvad vognmanden og sønnen angår, bør de både straffes med fængsel og bøde, lyder det i anklageskriftet.

Strafpåstanden mod samleveren og det ældre familiemedlem er en fængselsstraf.

Ud over de fire personer, så skal vognmandsselskabet også straffes med en bøde. Hvor stor den bør være, har anklagemyndigheden ikke tilkendegivet noget om i sagens anklageskrift.