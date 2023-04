Fynske boligejere er gået amok i rettelser ovenpå energikrise og varmecheck

Varmecheck, nye ejendomsvurderinger og energikrisen fik fynboerne til at rette amok i Bygnings- og Boligregistret i 2022.

Det viser tal fra Vurderingsstyrelsen.

Registeret - der er bedre kendt som BBR - har ellers for mange været fuldstændigt ukendt før 2022.

I hvert fald var der for eksempel kun 867 fynboer, der i 2020 ændrede i oplysningerne om deres boligs opvarmningsmiddel.

I 2022 næsten firedoblede antallet til 3.344 rettelser af boligens opvarmingsmiddel. Det var samtidig med, at boligens opvarmningsmiddel var et afgørende kriterie for at få tildelt den omdiskuterede varmecheck.

I alt indberettede danskerne 78.219 rettelser til BBR via den digitale portal Ret BBR i 2022. En stigning på 70 procent i forhold 2021, hvor det blev indberettet 46.100 rettelser på landsplan.

De mange rettelser kommer ikke bag på Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i energi- og forsyningsret ved Syddansk Universitet.

- Alle, der har haft noget med BBR at gøre, ved, at der er mange fejl og unøjagtigheder i registeret, siger professoren, der også er formand for den såkaldte taksationsmyndighed i Region Syddanmark.

Her arbejder han med at vurdere og træffe afgørelse om værditab på beboelsesejendomme ved opstilling af solceller og vindmøller.

- Når vi kommer og kigger på ejendomme, så er der rigtig tit forskel på den, og det der er registeret i BBR, siger Bent Ole Gram Mortensen.

Derfor har det også undret ham, at registeret er blevet brugt til at uddele varmechecken.

- BBR er ikke så frygtelig velegnet. Det kan ingen være overrasket over, siger professoren.

Intet bedre alternativ

Hos landinspektøren Geopartner kommer den eksplosive stigning i rettelser i BBR heller ikke som nogen overraskelse.

- Det forbavser mig overhovedet ikke, siger Søren Tøstesen, der er faglig direktør hos Geopartner.

- På de ejendomme vi måler op, så er det mere reglen end undtagelsen, at der skal rettes op. Vi finder mange fejl og afvigelser, tilføjer han.

Hos Geopartner har de dog også netop oplevet fynboernes kraftigt stigende interesse for at få styr på BBR-oplysningerne.

- Jeg tror ikke, at almindelige borger har været opmærksomme på fejlene og særligt, at det er deres eget ansvar.

- Når tallene nu får økonomiske konsekvenser, så er det klart, at det går op for folk, at tallene er vigtige og derfor begynder at kigge på dem.

Søren Tøstesen peger på, at det særligt er mediernes opmærksomhed på ejendomsvurderinger, der har sat skub i danskernes lyst til at rette i BBR.

Når du sidder med den viden, at BBR er fyldt med fejl, hvad siger du så til at registeret bliver brugt til at udbetale varmecheck og lave ejendomsvurderinger?

- Jeg kan umiddelbart ikke se, at vi har noget bedre at gøre det på baggrund af, men vi bør sikre, at grundlaget er i orden, siger Søren Tøstesen.

Flere forklaringer på stigning

TV 2 Fyn ville blandt andet gerne have spurgt BBR-kontoret under Vurderingsstyrelsen, om de ikke også har et ansvar for, at detaljerne i deres system er korrekte, men de har ikke ønsket at stille op til interview.

Kontoret oplyser dog til TV 2 Fyn, at det ikke er overraskende, at tallene for BBR-rettelser generelt er stigende.



Det skyldes ifølge kontoret, at selvbetjeningsmuligheden Ret BBR siden sin lancering i 2018 gradvist er vokset i popularitet.

Dog medgiver kontoret også, at stigningen i ændringer i opvarmningsmiddel utvivlsomt også skyldes interessen for varmechecken. Ydermere peger kontoret også på, at mange også reelt har ændret sin boligs opvarmningsmiddel i 2022 ovenpå energikrisen.

TV 2 Fyn har tidligere fortalt om Johnny Hansen fra Tommerup, der netop på grund af fejl i BBR ikke kan få den varmecheck, som han ellers mener, han er berettiget til.