Fynske minkavlere imod forbud: - Ikke nødvendigt af dyreetiske årsager

- Jeg synes, at minkene har haft det rigtig godt. Der har været mange forskningsanalyser, der viser, at mink er det husdyr, der har haft det bedst. Jeg synes, det er en svær diskussion. Måske er det bedre at have et liv, end slet ikke at have et liv. Det skal man jo spørge minkene om. Men det er sådan minkavl altid har været, siger Jens Jørgen Madsen.

Han erkender, at det formentlig ikke ville være rentabelt at have mink på større arealer med adgang til eksempelvis vand.

Ingen afviklingen af mink investerede Jens Jørgen Madsen faktisk millionbeløb sammen med et fynsk robotfirma på at udvikle en automatisk foderrobot, der ville kunne gøre driften endnu mere effektiv.

- Det var et fantastisk projekt. Vi ville få en melding på, hvis dyrene ikke spiste nok, og på hvor meget foder, der var tilbage, Typisk holder dyrene op med at spise, hvis de er ved at blive syge, ligesom hvis du får feber. Og så have vi en mulighed for at komme det i forkøbet, siger Jens Jørgen Madsen.

Ved nedlukningen havde han 40.828 mink.