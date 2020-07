Fynske Motorvej plaget af ulykker: 54 uheld på to måneder

På to måneder har Fynske Motorvej været ramt af 54 uheld. Alene fredag den 24. juli blev syv uheld anmeldt til politiet.

Torsdag aften kort før midnat døde en 19-årig aarhusianer på OUH, hvor lægerne forsøgte at redde hans liv efter en soloulykke på strækningen mellem frakørslerne til Aarup og Ejby. Ulykken skete, da han kom ud i rabatten og muligvis ramte autoværnet, inden han blev slynget tilbage på motorvejen.

Det er endnu uvist, hvad der var årsag til, at den 19-årige mand mistede kontrollen over sin bil, men ofte oplever politiet, at uheldene skyldes manglende opmærksomhed, for høj hastighed eller tæt trafik.

Kørte 200 kilometer i timen

De mange uheld har fået Fyns Politi til at skrive en opsang til fynboerne om at være mere opmærksomme i trafikken.

- Vi ser lige nu, at alt for mange uheld sker på grund af alt for kort afstand til den forankørende, uopmærksomhed under kørslen og for høj hastighed. Derfor vil jeg venligt - men bestemt - opfordre til, at bilisterne tager bedre hensyn til hinanden derude, siger vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Midt i juni havde Fyns Politi særligt øje på fartsyndere på Fynske Motorvej, og konklusionen var, at der bliver kørt alt for stærkt.

I alt 19 bilister fik en betinget frakendelse af kørekortet på grund af høj hastighed, to motorcykler fik deres kørekort ubetinget frakendt for at køre over 200 kilometer i timen, mens to andre motorcyklister fik en betinget frakendelse af deres kørekort for at have kørt væddeløbskørsel.

Speedometret skal vise 60 procent over den tilladte fartbegrænsning, før kørekortet bliver betinget frakendt. Ved vejarbejder dog 40 procent.

- Vi ser jo desværre alt for ofte, hvor alt ødelæggende for høj hastighed kan være. Derfor har vi løbende indsatser for at få hastigheden ned, og vores måleudstyr bliver flittigt brugt på motorvejen – der er oven i købet skiltet med det på de strækninger, hvor der i øjeblikket er nedsat hastighed på grund af vejarbejde, siger Sten Sørensen.

Hold afstand

Fyns Politi vil i den kommende tid have fokus på, om bilister overholder fartbegrænsningerne og husker at holde afstand.

Som en tommelfingerregler gælder det, at hvis man kører 100 kilometer i timen, skal afstanden til den forankørende være mindst 50 meter – og det er ifølge politiet længere, end de fleste lige tror.

Til sammenligning er der 100 meter mellem de hvide kantpæle, der står langs vej.