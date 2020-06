Fynske politihunde udvalgt til efteruddannelse: Basse og Cody skal hjælpe ved drukneulykker

De fynske politihunde Basse og Cody er vant til at snuse sig frem efter spor på land, men nu skal de også kunne snuse efter spor til vands.

De to hunde og deres hundeførere er blevet udvalgt til en efteruddannelse som vandsøgshunde. Det oplyser Fyns Politi.

- Både hund og hundefører skal have stor erfaring og besidde høje faglige kompetencer for at komme i betragtning som vandsøgshund. Derfor er vi meget stolte over, at Fyns Politi har fået tildelt to vandsøgshunde fra vores Hundepatrulje, siger Jesper Schmidt-Nielsen, der er leder af Hundeafdelingen i Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Når hundene og hundeførerne bliver færdige på uddannelsen, bliver de en del af et udrykningsteam, som skal kunne bistå operative indsatser på vand i hele landet.

Skal hjælpe ved drukneulykker og drab

Cody, Basse og deres hundeførere træner nu i det nye, våde element.

Når uddannelsen er færdig, skal hundene blandt andet assistere ved mistanke om drab og drukneulykker. Udover at finde personer skal de også kunne finde narkotika og våben, der er gemt i vand.

- Undervejs skal de løbende bestå en række delprøver, hvor de kvalificerer sig til at fortsætte uddannelsen. Vi glæder os meget til, at hundene efter endt uddannelse kan bidrage til vores arbejde på vandet, hvor de uden tvivl bliver en uvurderlig styrke i vores operative indsatser, siger Jesper Schmidt-Nielsen.

Da den svenske journalist Kim Wall blev slået ihjel i en ubåd i 2017, var det blandt andet takket være svenske politihunde, at politiet fandt frem til vigtige spor i havet.

Efterfølgende blev det besluttet, at også danske politihunde skulle specialtrænes til at søge i vand.