Fynske vinproducenter kæmper: - Vi har haft et frygteligt forår

Årets vinhøst er lige om hjørnet, men hos flere fynske vinproducenter er dette års produktion stødt på flere udfordringer.

- Det har været et frygteligt forår som vinproducent. Omstændighederne har ikke været optimale, siger Dennis Pakula fra Frørup Vingård på Østfyn.

Det kolde forår har betydet, at vinstokkenes blomstring er sket for sent.