Fyrværkeri: Flere kom til skade efter Nytår

På OUH har overgangen til 2020 været en rolig nat, hvor kun fire fynboer har været forbi med mindre fyrværkeriskader. Men en opgørelse fra Nytårsdag bringer antallet af skader op på samme antal som sidste år.

- Desværre ser det ikke helt så godt ud, siger Jens Lauritsen, der er professor og overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH.

Ulykkes Analyse Gruppen laver hvert år en opgørelse over antallet af fyrværkeriskader.

- Vi lander på, at der har været lige så mange fynboer til behandling for fyrværkeriskader i det her Nytår, som det foregående Nytår. Der er 12 tilfælde, hvor personer har være til behandling for skader, siger Jens Lauritsen.

- Heldigvis har de ikke umiddelbart alvorlige skader, men der er nogen af dem, der får et sygdomsforløb, hvor de skal have behandlet nogle brandsår, siger han.

De tre drenge, der torsdag blev skadet ved en fyrværkeriulykke ved Korup Skole, er ikke talt med i opgørelsen.

Siden midten af 1990'erne har man opgjort antallet af fyrværkeriulykker,

Ulykkes Analyse Gruppen vil i løbet af 1. og 2. januar danne sig et overblik over antallet af fyrværkeriskader i hele Danmark. Tallene forventes at være klar 3. januar.