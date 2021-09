Gidsel efter endnu en pragtpræstation: - Jeg er lige så overrasket som alle andre

Men selvom toppræstationerne efterhånden kan ligne hverdag for den 22-årige GOG-spiller, så gør det stadig stort indtryk på hovedpersonen.

- Efter kampen var det en af de dage, hvor man sætter kryds i kalenderen og tænker: Det var en af de fedeste dage i mit liv, og jeg har fået en af de største oplevelser. Og det er egentlig derfor, jeg spiller håndbold, siger han.

Vidunderår

Mathias Gidsel er i gang med sin foreløbigt sidste sæson i GOG. Han er for nylig blevet enig med den tyske hovedstadsklub Füchse Berlin, som han skifter til i sommeren 2022.

Det er under et år siden, at Gidsel fik debut på landsholdet, og på den korte tid har han leveret en række præstationer, som få når i løbet af en hel karriere. Derfor er det også stadig svært at forholde sig til.

Tror du, at en 15-årig Mathias Gidsel havde set det for sig, at den 22-årige Mathias Gidsel skulle sidde her og have præsteret, som han har?

- Nej. Og prøv og hør - den 22-årige Mathias kan heller ikke forstå det. Jeg er lige så overrasket, som alle andre mennesker er. Det har jo egentlig heller aldrig været målet i sig selv at skulle vinde VM-guld og få OL-sølv og få landsholdsdebut.

- Det har aldrig været målet med håndbold. Det er heller ikke målet nu at vinde og blive verdens bedste. Målet for mig er at få de oplevelser, som jeg gjorde i lørdags.

Næste opgave for Gidsel og GOG er en kamp mod TTH Holstebro. Den bliver spillet onsdag i Holstebro.