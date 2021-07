Gidsel når nye højder med hovedet under armen

- Jeg er begyndt at gå lidt mere på ydersiden af modstanderne og er mere aggressiv i mine dueller, end jeg var til VM, hvor jeg var lidt nervøs for at lave fejl.

- Samtidig er det rigtig godt for mig, at modstanderne skal støde langt frem mod Mikkel Hansen. Mod Egypten fik jeg to meter på hver side af en stor forsvarsspiller, og det er jo lige guf for sådan en som mig, lyder det fra backen.

Det er kun håndbold

Han oplevede en lille nedtur i ugerne efter VM, hvor han havde svært ved at komme op i gear i kampene i den hjemlige liga.

Det var svært at falde ind i hverdagen oven på de hektiske VM-uger. Og pludselig var omverdenens forventninger markant større, end han havde været vant til.

Med hjælp fra en mentaltræner har han dog lært at håndtere sin nye status.

- I sidste ende er det jo kun håndbold. Man kan hurtigt komme til at tænke på, at mange mennesker sidder og kigger med og har forventninger.

- Men jeg ved, hvad holdet og Nikolaj forventer af mig, så det er bare med at tage hovedet under armen og lade være med at tænke for meget, siger Mathias Gidsel.

Han og resten af håndboldlandsholdet spiller næste gang klokken to natten til onsdag dansk tid.