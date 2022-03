Gitte om kaotiske tilstande i Krakow: - Jeg vil have folk med hjem

I stedet har hun sammen med den anden chauffør arbejdet på at fylde bussen op med andre ukrainere, der er parate til at tage med til Fyn. Men arbejdet har ikke været så lige til.

Hvordan går det?

- Det går ikke særlig godt. Det er virkelig frustrerende, at den polske regering har spændt ben for, at vi kan tage de her flygtninge med hjem. Jeg står her og kan risikere at blive arresteret og ikke komme med hjem til Danmark, men jeg er nået til det punkt, hvor jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg arbejder alene nu. Jeg vil have folk med hjem, siger Gitte Jul med blanke øjne.