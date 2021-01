GOG-træner inden VM-finale: Overraskende at hans rolle er så stor

Normalt løber Morten Olsen, Mathias Gidsel, Emil Jakobsen, Anders Zachariassen og svenske Oscar Bergendahl rundt i Gudmehallerne på Sydfyn.

De præsenterer klubben på flotteste vis Kasper Jørgensen, GOG-direktør

Men i skrivende stund befinder de fem GOG-spillere sig i Kairo i Egypten. Danmark skal møde Sverige i VM-finalen og hele vejen mod finalen har været en fornøjelse for GOG-træner Nicolej Krickau.

- Det er opløftende. Vi vidste godt, at Morten Olsen skulle have en central rolle. Og så har det selvfølgelig været både overraskende og dejligt at se, at Mathias Gidsel, Emil Jakobsen og Anders Zachariassen har klaret det på så højt et niveau, siger Nicolej Krickau og fortsætter:

- Så det er klart, at man kommer i godt humør. Og så har Sverige også Oscar Bergendahl, der har klaret det godt. Så fem GOG-spillere i en VM-finale, det er man glad for.

Og den udmelding bliver støttet af GOG-direktør Kasper Jørgensen.

- Det er bare en fornøjelse at se de drenge klare det så godt. De præsenterer klubben på flotteste vis. De er ikke bare med, de spiller samtidig en virkelig stor rolle. Så det er flot, siger Kasper Jørgensen.

Gidsel med overraskende rolle i Kairo

21-årige Mathias Gidsel har trukket overskrifter. Det er hans første slutrunde, og hvis du spørger GOG-træner Nicolej Krickau, så var der ikke mange, der havde forudset den rolle på landsholdet til den unge højre back.

- For tre uger siden var der nok ikke mange, der havde regnet med, at han ville have så central en rolle, siger Nicolej Krickau.

Dog understreger GOG-træneren, at han er overrasket over størrelsen på hans rolle og ikke hans præstation.

- Det er overraskende, at hans rolle er blevet så stor, men jeg er ikke overrasket over, at han slår til, når muligheden nu byder sig.

- Jeg havde godt inden VM forestillet mig, at han kom til at klare sig godt. Men det er selvfølgelig ham, der har haft den største rolle af de fire på det danske landshold, siger Nicolej Krickau.

Bidrager til GOG-billedet

Det glæder GOG-direktør Kasper Jørgensen, at den sydfynske klub bliver så godt præsenteret på den helt store scene.

Dog mener han, at det blot bidrager til det eksisterende billede af GOG som en topklub i Danmark.

- Nu har vi vundet medaljer de sidste tre sæsoner. Vi vandt pokaltitlen i den her sæson. Så at de klarer sig så godt, er en genetablering af GOG som topklub i Danmark. Vi er der, hvor vi skal være, siger Kasper Jørgensen.

Selvom VM ikke er overståt, så tænker GOG-træner Nicolej Krickau allerede på den kommende ligakamp mod TTH Holstebro i den danske håndboldliga.

- De kommer hjem med forskellige oplevelser. De kommer helt sikkert hjem med stor selvtillid. Især hvis de vinder finalen. Men de kommer også hjem med en stor mængde træthed. Både mentalt og fysisk, siger Nicolej Krickau.

"Danmark vinder VM-finalen"

Selvfølgelig skal der gættes på søndagens udfald. Både GOG-træner og GOG-direktør er enige om kampens vinder.

Med alle forbehold gætter de på, at Danmark ender med titlen som verdensmestre.

- Danmark er væsentlig større favoritter mod Sverige, end de var mod Spanien i semifinalen. Sverige har virkelig overrasket alt og alle. Og det giver selvfølgelig en fordel til Sverige, fordi de er mere frigjorte i den rolle, siger Nicolej Krickau og siger afslutningvis:

- Men Danmark har omvendt rigtig meget erfaring med at tage det sidste skridt og vinde. Jeg tror på, at Danmark vinder i morgen, men når det er sagt, så kan Sverige gøre livet rigtig surt for Danmark.

GOG-direktør Kasper Jørgensen tror på, at det bliver en underholdningsrig finale.

- Jeg tror, at der kommer mange mål igen. Men jeg tror, at kampen ender 32-29 til Danmark.

Danmark møder Sverige i VM-finalen klokken 17.30.