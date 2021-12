Lokalt kan der komme både slud- og regnbyer, og nogle steder kan der være lidt tøsne i nedbøret.

Vinden kommer fra vest, men vil ikke gøre meget væsen af sig.

Spænding om juledagene

Der bliver spået hvid jul flere steder i landet, men hvordan det ender på Fyn, er stadig usikkert.

Både lillejuleaftensdag og juleaftensdag ser det dog ud til, at temperaturen holder sig over frysepunktet, så nedbøret vil bestå af både regn, slud og nogle steder sne.

Juledag og 2. juledag ser temperaturen til at dykke under frysepunktet, men der ser nedbøret ud til at være ovre.