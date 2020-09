Håndværker om nyt museum: - Det er enormt kompliceret byggeteknisk

Med en træliste i den ene hånd og en sømpistol i den anden går Morten Rindahl gennem byggepladsen ved det nye H. C. Andersens hus i Odense midtby.

Morten Rindahl er ansat som sjakbajs for tømrer- og snedkervirksomheden Guldfeldt, og han har arbejdet på det nye H. C. Andersens Hus lige siden begyndelsen.

Hvad er en Sjakbajs? En sjakbajsen fungerer som omdrejningspunktet på en byggeplads. Han står for at organisere sin egen gruppe af håndværkere - sit sjak - tilrettelægge arbejdet og lave løn- eller akkordaftaler med byggeledelsen. Se mere

- Da jeg hørte, at vi havde vunde entreprisen, der var jeg hurtig til lige så forsigtigt at spørge, om det var noget, jeg måtte få lov at være med til, fortæller Morten Rindahl.

Og siden Morten Rindahl begyndte arbejdet med at bygge det nye H. C. Andersens Hus, blev det klart for ham, at projektet adskiller sig fra alle andre projekter, han har været med til.

- Når man har så komplekst et byggeri som det her, så er der mange uforudsete, men det er bare betingelsen, når man bygger så kompliceret og spændende som det her, siger han og fortsætter:

- Det er et komplekst og stort byggeri, og det er selvfølgelig det, der gør det spændende. Men man er træt, når man kommer hjem.

Morten Rindahl var hurtig til at spørge, om han måtte være en del af byggepladsen ved det nye H. C. Andersens Hus. Foto: Kengo Kuma & Associates, Cornelius Voge, MASU Planning

Ikke én eneste ret vinkel

Guldtfeldts direktør Kim Birkerød har siden 2013, hvor Odense Bys Museer udskrev idékonkurrencen til det nye H. C. Andersens hus, set med lange øjne efter projektet.

- Det er et specielt og anderledes byggeri, og det er sådan noget, vi er gode til. Det her byggeri er ikke bare at sætte 100 gipsvægge op ved siden af hinanden, siger Kim Birkerød, og fortsætter:

- Vi kommer til at være med til at bygge et ikonisk byggeri, og det er altså once in a lifetime. Derfor var det også vigtigt for os, at være med.

Direktøren erkender i den forbindelse, at det komplicerede byggeri betyder en sværere og mere udfordrende arbejdsdag for håndværkerne.

Ti facts om det nye H. C. Andersens Hus Det samlede areal med både bygninger og have kommer til at dække 9.000 kvadratmeter. Husets areal bliver 5.600 kvadratmeter. To tredjedele af museet kommer til at ligge under jorden. Det nye museum bliver dobbelt så stor som det gamle. Odense Bys Museer forventer at få 200.000 besøgende om året. Anlægsbudgettet er på 376 millioner kroner. Den største bidragsyder til projektet er A. P. Møllerfonden, som har bidraget med en kvart milliard. Derudover finansieres projektet af Odense Kommune, Augustinusfonden, Knud Højgaards Fond og Nordea-fonden. Museet er tegnet af den japanske arkitekt Kengo Kuma Det forventes at åbne i sommeren 2021. Kilde: Odense Bys Museer

- Der er jo ikke én eneste lige vinkel i huset. Og for mig som direktør er det jo enormt spændende, men det er svært for håndværkerne, fordi det er en udfording at komme fremad og videre med byggeriet.

På grund af de runde former er håndværkerne blandt andet nødsaget til at bruge landmålere, for at være sikre på, at de udfører arbejdet korrekt.

- Vi arbejder på fornemmelser af, om det ser godt ud

Selvom byggeriets form klart er den største udfordring for Morten Rindahl og hans sjak, så er selve placeringen også med til at gøre det hele en smule besværligt.

- Vi har jo en plads midt inde i byen. Man kunne jo ikke komme mere ind i centrum. Det er en udfordring at få tingene ind, at rykke dem rundt, og at sørge for, at der ikke er for mange materialer herinde ad gangen.

Den komplicerede trækonstruktion indendørs har også budt på lidt udfordringer for Morten Rindahl. Her sætter han dog en simple liste op, der ikke har budt på nogle komplikationer. Foto: Anders Høgh

Den største udfordring for Morten Rindahl hidtil har dog været at skulle omsætte den japanske arkitket Kengo Kumas mange visioner til virkelighed.

- Der er en del udfordringer i at få arkitekternes løsninger til at fungere. Vi arbejder simpelhen på vores fornemmelser af, om det ser godt ud - selvfølgelig i samarbejde med arkitekterne både på og uden for pladsen, siger Morten Rindahl.

Men selvom byggeprojektet giver en del udfordringer i Morten Rindahls arbejdsdag, så er han ikke i tvivl om, at det her er et projekt han vil se tilbage på med stolhed.

- Når det her en gang er færdigt, og det vliver utroligt flot, så bliver det noget, man kommer til at gå forbi og tænke: "det har jeg været med til at bygge, det der", siger Morten Rindahl med et skævt smil om læberne.