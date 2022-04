Har aldrig drukket en fadøl: - Jeg sparer en masse penge og har aldrig tømmermænd

Blandt andet dét er en af grundene til, at regeringen for halvanden måned siden i en ny sundhedsreform præsenterede et udspil, hvor unge skal være 18 år, før de kan købe alkohol. Den idé køber Samuel-Lucas Warburk fra Munkebo dog ikke.

- Jeg tror ikke, det kommer til at ændre det store. Jeg synes, man burde gøre det dyrere. Billige bajere til to kroner har man jo altid råd tid.

Lige nu har vi samme grænser som i Tyskland, hvor man også skal være 16 år for at købe alkohol.

I Finland skal man være 18 år for at købe al slags alkohol. Og i både Norge og Sverige skal man være 18 for at købe øl/vin - og 20 for at købe spiritus. På Island skal man være 20 år for at købe noget som helst alkohol.

Ingen tømmermænd

Og skulle aldersgrænsen i Danmark blive sat op, er det ikke noget, der generer Anna-Kathrine, hvorimod nogle af hendes venner vil være udfordret på at købe øl en i baren.