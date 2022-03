Forbud imod alkohol til unge under 18 år: - Vi fester jo relativt meget

Argumentationen er, at danske unge er blandt dem, som drikker sig mest fulde sammenlignet med andre europæiske lande.

- Det er nok mere sjovt, når der er alkohol indblandet. Det gør det også bare lidt sjovere, siger Catalina Nielsen og Celina Aasted.

Hos 17-årige Rasmus Rønn er der forståelse for regeringsforslaget:

- Alkohol er mega skadeligt for kroppen, men der er også en drukkultur, især i Danmark, altså med at unge mennesker, vi fester jo relativt meget, og jeg føler da, at muligvis noget af den festkultur, når man mødes i weekenderne, måske vil gå bort ved at sætte det op til 18 år.