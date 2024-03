Har Andreas Odbjerg fået storhedsvanvid? Anmeldere reagerer på nyt album fra fynsk hitmager

Også Politiken har lyttet albummet igennem. Herfra kvitteres med fem ud af fem hjerter og en konstatering af, at Andreas Odbjerg har fået storhedsvanvid. Men det er på den gode måde, forstås det. "Rablende excentrisk", "modig" og en "forårsbebuder" kaldes albummet.

Skæver vi over mod Ekstra Bladet, har Thomas Treo også lyttet albummet igennem. Her har rubriksnedkeren valgt at fokusere på et kælenavn, men "Skodbjerg" refererer ikke til indholdet af Odbjergs nye album.

