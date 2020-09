Har du også dårligt signal? Det vælter ind med tips fra fynboer om mobile huller

"Vi oplever konstant dårlig mobildækning i Andebølle ved Vissenbjerg. Det er nærmest umuligt at modtage eller foretage opkald indendøre, og vi må ud i toppen af haven for at telefonere. Vi har afprøvet flere forskellige udbydere og er endt ved YouSee, hvor det stadig ikke er godt."

Sådan skriver June Ryberg. Hun er en af 60 fynboer, der siden tirsdag har tippet TV 2 Fyn om mobile huller.

På Fyn har man peget på mindst 40 områder, hvor teleselskaberne har forpligtet sig til at forbedre mobildækningen inden april 2022. Og de næste to år har teleselskaberne planer om opsætning af 80-100 master og antenner i alle fynske kommuner.

Men selv efter man har lukket dem, vil der stadig være et stykke vej mod en 100 procent dækning på Fyn.

"Det er rigtig træls"

At der er mange huller, er vi på redaktionen blevet bekræftet i. Siden tirsdag har vi nemlig modtaget knap 60 beskeder fra fynboer fra hele øen med tip om dårlig mobildækning. Blandt andet skriver Katrine Rubin, der bor i Martofte i Kerteminde Kommune, således:

"Vi har desværre ingen mobiltelefondækning her. Et enkelt sted på grunden kan der nogle gange fås lejlighedsvis kontakt. Et stort problem for os, da det medfører, at vi ikke kan arbejde hjemmefra på adressen, og folk kan ikke komme i kontakt med os."

Ditte Sørensen fra Verninge skriver:

"Jeg har ingen dækning - som i ingen dækning. Det er rigtig træls. Især når man for eksempel har en lille baby, som har været ind og ud af sygehuset, og når man skal have fat i sygehuset og ikke kan ringe på grund af ingen dækning, eller de ikke kan høre én, eller man bare bliver smidt af."

Efter TV 2 Fyn gik ind i sagen, har Teleindustrien taget initiativ til et møde i oktober med de fynske kommuner med henblik på et tættere samarbejde i fremtiden om at forbedre dækningen på Fyn.