Her bærer betjent demonstrant væk: Protest afbrudt på fynsk byggeplads

Protesten kommer nu, fordi man fra gruppens side vil sætte fokus på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt en godkendelse Miljøstyrelsen har givet til projektet.

Man er i gang med nedlukning

Hos Energinet forklarer man, at man er i gang med at lukke arbejdet ned, men at det tager tid.

- Den næste uge har vi stort fokus på at få lukket ned på en ordentlig måde. Det kræver dog lidt, så man kan stadig godt se, at der er både maskiner og folk, der arbejder på pladserne. Det gør de af et hensyn til både personsikkerhed, men også et hensyn overfor miljøet, siger projektleder ved Energinet Søren Juul Larsen.

TV 2 Fyn har spurgt Baltic Pipe Nej Taks talsperson Luca Jensen, om det giver mening at gå i vejen for netop nedlukningsarbejdet.