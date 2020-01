Hurtigere, nemmere og billigere: Storebælt indvier nyt betalingsanlæg

Der var fart på, da bilerne mandag morgen drønede gennem betalingsanlægget på Storebæltsbroen. Et nyt et af slagsen blev nemlig indviet, hvor fire ekspresbaner er udvidet til seks og hastigheden sat op fra 30 kilometer i timen til 50.

Chef for betalingsanlægget, Jens Kjær Nielsen var tilfreds med indvielsen, som forløb helt smertefrit.

- Vi er rustet til højere trafik og har en kapacitet i vores betalingsanlæg, som matcher den kapacitet, som der er på de tilstødende motorveje, siger han.

Nødvendigt for fremtiden

Fra det gamle betalingsanlægs åbning i 1998 til i dag er der sket store ændringer. Der er nemlig både bilister med Brobizz og Paybyplate, der kan benytte de nye ekspresbaner, hvor hastigheden ikke skal nedsættes, som det er tilfældet nu.

Der var fart på bilerne, der mandag drønede gennem det nye betalingsanlæg. Foto: Mads Ingemann

Dertil er også kortbanerne blev hurtigere at komme igennem med kontaktfri betaling.

- Vi har lært at bruge betalingsanlægget, hvor vi ved åbningen måske ikke var så dygtige til at komme igennem. Folk betalte i højere grad med kort og kontanter, og kun cirka ti procent kørte med Brobizz, fortæller Jens Kjær Nielsen.

Paybyplate og Brobizz Det er særligt bilister med Brobizz og Paybyplate, der vil mærke forskellen på forbindelsen mellem Fyn og Sjælland. Brobizz En Brobizz placeres i forruden af bilen, og så trækkes betalingen automatisk på det betalingskort, der er knyttet til Brobizzen. Paybyplate Paybyplate kan bruges af biler under 3.500 kilo - altså almindelige personbiler og varevogne - med helt almindelige danske nummerplader. Det er vigtigt, at nummerpladen er ren, ellers kan betalingsanlægget ikke aflæse den. ​​​​​​ Kilde: Brobizz.com Se mere

Derfor er det nye betalingsnlæg et skridt i den rigtige retning for trafikken mellem Fyn og Sjælland.

- Det er nødvendigt, for at vi i fremtiden kan afvikle trafikken godt og fornuftigt, som vi har gjort hidtil. Vi forventer at trafikken vil være stigende på Storebælt og at vi med den her investering og fuldautomatisering kan være med til i fremtiden at afvikle trafikken uden ventetid og kø.

Brobizz og nummerpladebetaling

Med det nye betalingsanlæg er kapaciteten på kortbanerne med kontaktfri betaling øget med næsten 50 procent, mens kapaciteten overordnet set på betalingsanlægget er øget med mellem 20 og 40 procent.

Særligt Paybyplatekunder vil komme til at mærke en forskel over Storebæltsbroen. Foto: Brobizz.dk

Opgraderingen bliver ifølge chefen for betalingsanlægget ikke det sidste, men han er godt tilfreds med anlægget, som det er nu.

- Jeg er ret sikker på, at der kommer tidspunkter, hvor der vil ske flere ændringer og opgraderinger. Foreløbig er det nok, men vi er hele tiden nødt til at kigge på, hvad vi kan skrue på. Men lige nu har jeg ikke nogen ny teknologi i ærmet, siger han.

For fremtidens tur over Storebæltsbroen håber han, at man vil kunne se en ændring i antallet af Brobizzkunder.

- Som det ser ud nu, kører cirka 76 procent af kunderne med Brobizz eller nummerpladebetaling. Men jeg håber, at vi kommer op på 80 til 85 procent, der benytter den metode. Det er hurtigere, nemmere og billigere, siger Jens Kjær Nielsen.