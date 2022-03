Ingen naturnationalparker på Fyn: Borgmester er ærgerlig, men ikke overrasket

For at blive udpeget som en naturnationalpark, skal parkerne opfylde en række kriterier. Kriterier som hverken Svanninge Bakker eller Sydlangeland opfylder.

- Vi har vidst fra starten af, at udfordringen er, at staten ikke ejer særlig meget jord på Fyn og de omkringliggende øer. Og det betyder, at de forudsætninger der er i loven for, hvor store naturnationalparkerne skal være, de er faktisk ikke opfyldt, forklarer Hans Stavnsager.

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge er i forvejen udnævnt som et af de 15 mest ikoniske naturområdet i landet, også kaldet en "naturkanon".

Bedre vilkår

Når et område bliver udpeget som en naturnationalpark bliver parken indhegnet, hvorefter der blandt andet udsættes vilde heste og køer til at græsse i parken.

Formålet med parkerne er, at styrke den danske natur og biodiversitet og derfor modtager de udpegede naturnationalparker også økonomisk støtte.

- Staten har sat mange penge af til naturgenopretning og øget biodiversitet. Men også til at skabe bedre vilkår for friluftsaktiviteter, og de penge går vi glip af på Fyn, siger Hans Stavnsager.

Netop derfor håber Hans Stavnsager, at de fynske parker på sigt vil få chancen for at blive naturnationalpark.

- Vi håber på, at Folketinget på et tidspunkt vil kigge på at revidere loven, så også ikke statsejede arealer kan komme i spil, siger han.