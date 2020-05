Insider: Fynboernes bedste tips til Fyn

-Det er helt magisk at vade en tur gennem det lave vand ved lavvande på Nordfyn, hvor man kan vade til de smukke øer Æbelø, Dræet og Ejlinge.

Sådan skrev Ulla Rasmussen fra Bogense, da vi på TV 2/Fyn bad fynboerne om de bedste tips til jeres eget hjørne af Fyn og øerne. Det væltede ind med forslag og idéer via både email, Instagram og vores hjemmeside. Se de bedste tips på kortet i bunden af denne artikel.

Flyvesandet er helt unikt Conny

Faktisk er det netop de personlige anbefalinger, som virker allerbedst, når turister skal lokkes med oplevelser, fortæller Langelands turist- og erhvervsdirektør, Anne Mette Wandsøe.

-Folk kommer herind på turistkontoret og beder om brochurer, og så siger de, "hvad vil DU anbefale?" Vi bliver faktisk spurgt som personer mere end som professionelle. Og så gælder det om at finde ud af, om det her er en person, der helst vil se på vilde heste eller kunst, fortæller hun.

Natur og oplevelser

En afgørende forskel på anbefalinger fra lokale og så sites med anmeldelser fra andre turister er, at de lokale -i dette tilfælde fynboerne- oftere anbefaler oplevelser og steder frem for attraktioner.

I Tarup-Davinde-området er der søer, natur og friluftsaktiviteter. Maria

Anne Mette Wandsøes egen og helt private anbefaling til en oplevelse på Langeland, er da også at tage en tur på havnen i Spodsbjerg:

-Når jeg kommer ud til Spodsbjerg, kan jeg se hele verden sejle forbi. Fragskibe og færgen til Tårs, som stadig sejler, selv om der er corona. Jeg spiser frisk fisk og går en tur. Det er en lille lomme i min dagligdag. Noget, jeg drømmer om at gøre og også gør engang imellem, for det er en hurtig tur fra Rudkøbing, hvor jeg bor.

Skal noget holdes hemmeligt?

Spørgsmålet er bare, om man som lokal skal anbefale sine allerbedste lokale perler til turister, eller om man skal holde dem for sig selv for at beskytte dem. Alle kender historier om hemmelige pletter, der er blevet fuldstændigt ødelagt af turisme.

Brydegaard Strand. Her kan man høre fugle, der kvidrer om kap og bølgeskvulp. Her er både skov og strand og tid til at koble af. Caroline

-Det er lidt ligesom ham, der er ekspert i at fange hornfisk. Han fortæller nok ikke om det sted, han fanger allerflest, men om sted nummer to og nummer tre. Jeg ville nok heller ikke fortælle om den allerstørste lokale perle, hvis den var et sted med skrøbelig natur. Men hvis der er plads og god mulighed for parkering, ville jeg ikke være bange for at dele min anbefaling, siger Anne Mette Wandsøe, og forsikrer om, at der er masser af plads ved Spodsbjerg Havn.

Har du fået lyst til at studere fynboernes egne anbefalinger, kan du bevæge din curser hen over kortet her. Hver stjerne repræsenterer et sted, som en fynbo har anbefalet, og når du står på stjernen, kan du læse hvorfor.

Mangler vi et sted, som du kender til? Så send os din anbefaling og knyt et par ord på, hvorfor netop din lokale perle er værd a besøge. Kortet vil bliver løbende opdateret.