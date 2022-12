Iskoldt vejr: Mulighed for både sne og sol

Temperaturene kommer helt ned på minus syv grader nogle steder på Fyn.

Og i løbet af tirsdagen vil de slet ikke komme over minuspunktet, og det betyder altså, at der igen er tale om et lokalt isdøgn.



Og selvom det bliver bidende koldt, så kan det godt være det værd at tage vinterfrakken på og bevæge sig udenfor, der er nemlig både chancer for sol og sne.

- Der er gode muligheder for at se lidt til solen, også med snebyer ind i mellem, så lidt en blandet landhandel. Men fælles for hele Fyn, Ærø og Langeland er det altså, at det bliver med et termometer, der ligger under frysepunktet, fortæller Ellen Nybo fra TV 2 vejret.

Først i weekenden er der meldt plusgrader, det sker lørdag, hvor temperaturene kan komme op på to plus grader.