Italienere har fået dagbøder for stort millionbeløb for forsinkelser

- Hovedentreprenøren OHPT har allerede sidste år sagt, at de også har krav mod Region Syddanmark, og hvis disse krav er berettigede, skal de naturligvis modregnes de krav, regionen har mod dem. I øjeblikket foregår et større analysearbejde, der skal klarlægge, hvilke krav der er berettigede, og hvilke der ikke er. Der løber stadig dagbod på for hver arbejdsdag, der går, men afregningen afventer, at man har behandlet modkravene, hedder det i svaret.



Det oplyses samtidig, at parterne er i konstruktiv dialog, og at det er helt i overensstemmelse med deres aftaler.

Vil ikke betale dagbøder

- Det er helt normalt, at der i projekter som Nyt OUH er ændringer eller tilkøbsydelser. Det er der i denne periode ligeledes indgået aftaler om, hedder det.

Og det er også netop italieners pointe for ikke at ville betale. Man mener, at regionen har stillet yderligere krav under byggeriet, som ikke var kendt og givet forsinket feedback.